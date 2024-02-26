Michy Batshuayi'nin gözü yeni rekorda!

Bu sezon Edin Dzeko'nun arkasında bekleyen ve nöbetçi golcü lakabını alan Michy Batshuayi buna rağmen önemli bir istatistik yakaladı.

6 GOL ATARSA KARİYER REKORU

Şans bulduğu maçlarda iyi bir performans sergileyen Belçikalı oyuncu, lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde şu ana kadar 31 maça çıktı. 30 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 18 kez ağları havalandırdı ve 3 asist yaptı.

Batshuayi sezonun geride kalan maçlarında forma giyer ve 6 gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde şu ana kadar 453 maça çıkan Batshuayi, 180 defa gol sevinci yaşadı. Belçikalı yıldız 44 kez de gol pası verdi.