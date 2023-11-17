Michy Batshuayi'ye Belçika'dan 2 talip birden

Sezon başında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmeyen ve Fenerbahçe'de Edin Dzeko geldikten sonra da gölgede kalan Michy Batshuayi ile ilgili iddialar sürüyor. Belçika basını, golcü futbolcuyu isteyen kulüpleri paylaştı.

BRUGGE VE ANTWERP YARIŞTA

Belçika basınındaki habere göre; Club Brugge ve Antwerp'in, tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal geldikten sonra istediği süreyi alamayan Belçikalı golcünün de transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi.

ŞARTLAR OLUŞURSA...

Sarı lacivertli golcünün sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek. Öte yandan Kanarya'nın da Batshuayi ile şartların oluşması halinde yollarını ayırmayı düşündüğü hatırlatıldı.

DAHA ÇOK SÜRE ALABİLECEĞİ BİR KULÜP İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Chelsea'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı forvet oyuncusu, 15 maçta forma giydi. Daha fazla süre alabileceği bir kulübe gitmek istediği bilinen Batshuayi, bu karşılaşmalarda 4 gole imza attı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Batshuayi, sarı lacivertli forma altında bugüne kadar ise 47 maça çıkarken bu mücadelelerde 24 gol, 5 asistlik katkı sağladı.