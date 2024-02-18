Michy Batshuayi'ye Fransa'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun ardından ikinci santrfor olarak görev yapmasına rağmen yüksek bir gol ortalaması yakalayan Michy Batshuayi'ye yeni bir takım talip çıktı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Rennes, Michy Batshuayi ile ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fenerbahçe'de gol atmasına rağmen Edin Dzeko'nun arkasında kalan Belçikalı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin biteceğine vurgu yapıldı.

Sarı lacivertli takımla sözleşmesi 2024'te bitecek olmasına rağmen Fenerbahçe'nin 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Öte yandan 30 yaşındaki yıldız golcünün birçok talibinin olduğu ve Rennes'in transfer için aceleci davranması gerektiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Belçikalı, 62 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.