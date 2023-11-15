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Spor

Michy Batshuayi'ye ülkesinden 2 talip çıktı!

Fenerbahçe'de istediği şansları bulamayan ve kulüpten ayrılmak isteyen Michy Batshuayi'ye ülkesi Belçika'dan 2 kulüp talip oldu. Belçika Ligi'nin iddialı ekiplerinden Antwerp ve Club Brugge, Michy Batshuayi'yi yakından takip ediyor.

15 Kasım 2023 Çarşamba 00:22 - Güncelleme:
Michy Batshuayi'ye ülkesinden 2 talip çıktı!
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

30 yaşındaki golcü, Edin Dzeko'nun transferiyle forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ikinci tercihi konumunda olan Batshuayi, daha çok Konferans Ligi maçlarında kullanıldı.

Konferans Ligi'nde elemelerle birlikte 9 maçta forma giyen Belçikalı oyuncu, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de ise yalnızca 6 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 1 asistle oynadı.

Kısıtlı forma şansı bulan Belçikalı oyuncunun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ÜLKESİNDEN ÇİFTE TALİP!

Takımdan ayrılması gündeme gelen Michy Batshuayi'ye ülkesinden iki talip çıktı.

Fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün Voetbal24'ten derlediği habere göre; Belçika Ligi ekipleri Antwerp ve Club Brugge, Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor.

İki kulübün ekstra iyi bir forvete ihtiyaç duyduğu ve Batshuayi'yi liste başı yaptıkları kaydedildi.

Fenerbahçe'nin sözleşmesi bitmesine 1 yıl kalan yıldız oyuncudan bonservis bedeli kazanmak için ara transfer döneminde gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.

9 milyon euro'luk bir piyasa değeri olduğu ifade edilen haberde, transferin daha ucuza gerçekleşmesi beklendiğinin altı çizildi.

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