Micky van de Ven: Bu zaferi herkes hak etti

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Tottenham'da, defans oyuncusu Micky van de Ven maç sonrası duygularını paylaştı. Kritik bir pozisyondaki müdahalesiyle dikkat çeken van de Ven, "Bu inanılmaz bir duygu. Son ana kadar kendimize inandık. Takım olarak zorluklar karşısında ayakta kaldık, bu zaferi herkes hak etti" diye konuştu.

Finalin en dikkat çeken anlarından biri olan kurtarışı hakkında da konuşan Hollandalı stoper, "Top oldukça yüksekti. İlk anda 'Bunu nasıl yapacağım?!' diye düşündüm. Sırtım beni öldürüyordu ama o anı unutamam. Çim sanıldığı kadar yumuşak değilmiş!" ifadelerini kullandı.

Van de Ven'in bu performansı, Tottenham'ın Avrupa zaferinde kilit rol oynarken, taraftarlar da sosyal medyada genç savunmacıya övgü yağdırdı.