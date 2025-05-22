İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2025 Perşembe / 25 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8716
  • EURO
    44,1076
  • ALTIN
    4139.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Micky van de Ven: Bu zaferi herkes hak etti
Spor

Micky van de Ven: Bu zaferi herkes hak etti

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0'lık skorla mağlup eden Tottenham'ın başarılı savunma oyuncusu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Micky van de Ven: Bu zaferi herkes hak etti
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Tottenham'da, defans oyuncusu Micky van de Ven maç sonrası duygularını paylaştı. Kritik bir pozisyondaki müdahalesiyle dikkat çeken van de Ven, "Bu inanılmaz bir duygu. Son ana kadar kendimize inandık. Takım olarak zorluklar karşısında ayakta kaldık, bu zaferi herkes hak etti" diye konuştu.

Finalin en dikkat çeken anlarından biri olan kurtarışı hakkında da konuşan Hollandalı stoper, "Top oldukça yüksekti. İlk anda 'Bunu nasıl yapacağım?!' diye düşündüm. Sırtım beni öldürüyordu ama o anı unutamam. Çim sanıldığı kadar yumuşak değilmiş!" ifadelerini kullandı.

Van de Ven'in bu performansı, Tottenham'ın Avrupa zaferinde kilit rol oynarken, taraftarlar da sosyal medyada genç savunmacıya övgü yağdırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.