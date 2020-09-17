İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2020 Perşembe / 29 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5503
  • EURO
    8,9151
  • ALTIN
    471.126
  • BIST100
    1102.74
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Middlesbrough'nun hocası Warnock koronavirüse yakalandı
Spor

Middlesbrough'nun hocası Warnock koronavirüse yakalandı

Middlesbrough'un teknik direktörü Neil Warnock'ın, koronavirüse yakalandığı açıklandı. 71 yaşındaki İngiliz teknik adamın karantinaya alındığı öğrenildi.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 13:51 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 13:51
ABONE OL

İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'un teknik direktörü Neil Warnock'ın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 71 yaşındaki İngiliz teknik adamın test sonucunun pozitif çıktığı ve takımdan ayrılarak izolasyon sürecine girdiği belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan Warnock, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden takımla antrenmanlara çıkacak.

Middlesbrough'un 19 Eylül Cumartesi günü Bournemouth'u konuk edeceği lig maçında Warnock, takımının yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Karşılaşmaya, deneme amaçlı 1000 seyirci alınacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.