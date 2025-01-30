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Spor

Miguel Almiron, MLS'e geri döndü

Newcastle United, Miguel Almiron'un açıklanamayan bir bedelle MLS ekiplerinden Atlanta United'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 19:28 - Güncelleme:
Miguel Almiron, MLS'e geri döndü
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Newcastle United, Miguel Almiron'un açıklanamayan bir bedelle MLS ekiplerinden Atlanta United'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Paraguaylı oyuncuya kulüpte geçirdiği 6 milyon euro için teşekkür edilirken, yeni takımında başarılar dilendi.

ABD basınındaki haberlerde Newcastle United'ın bu transfer için 13 milyon euro kazanacağı belirtildi.

30 yaşındaki Miguel Almiron, 2018-19 sezonunda 24 milyon euro karşılığında Atlanta United'dan Newcastle United'a transfer olmuştu.

Almiron, Newcastle kariyerinde çıktığı 223 maçta 30 gol 12 asistlik performans gösterdi.

  • Miguel Almiron transferi
  • Newcastle United
  • Atlanta United

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