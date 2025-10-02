Miguel Cardoso: Başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum

Süper Lig'de geride kalan haftalarda 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrılan ve puan cetvelinde 15. sırada yer alan Kayserispor'un takım kaptanı Portekizli futbolcu Cardoso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 karşılaşmada daha fazla puan almayı hakkettiklerini dile getirdi.

Futbolda sonuçların her zaman doğruyu göstermediğini anlatan Cardoso, "En azından 4 puan daha fazla alabilirdik. Göztepe ve Kocaelispor maçlarında öne geçme şansı da bulduk. Ne yazık ki futbol böyle bir oyun. Bazen buna benzer skorlar karşınıza çıkabiliyor. Bizim bundan önceki gibi sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Cardoso, Kayserispor'un bu sene çok sayıda oyuncu transfer ettiğine ve lige yeni bir teknik adamla başladığına dikkati çekerek takımın başarısı için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sezonun kendileri için iyi geçeceğine inandığının altını çizen Cardoso, şöyle devam etti:

"Bu sene yeni bir takım kuruldu diyebiliriz. Çok sayıda yeni oyuncu aramıza katıldı. Aramıza katılan oyuncuların hepsinin de kaliteli oyuncular olduğunu düşünüyorum ama bu oyuncuların belirli bir uyum süreci var. Birlikte oynamaya ihtiyacı var. Onlar takıma ve kulübe alışacaklar. Bunun için de biraz zaman lazım. Yeni oyuncuların adaptasyon süreci tamamlandıktan sonra takım olarak başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum."

Kayserispor'a geldiği günden bu yana birçok teknik direktörle çalışma fırsatı bulduğunu anlatan Cardoso, "Her teknik adam birbirinden farklıdır. Kendilerine özgü sitilleri ve oyun planları olabiliyor. Bu yıl da Markus Gisdol ile iyi çalışıyoruz. Kendisi çok profesyonel bir spor insanı. Onunla çalışmaktan keyif alıyoruz. Şu an için istediğimiz neticeleri alamamış olsak da sıkı çalışmaya devam ederek daha iyi neticelerin geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"OYNADIĞIM POZİSYONUN ÇOK ÖNEMİ YOK"

Sarı-kırmızılı formayla 5. sezonuna başladığını belirten Cardoso, "Elimden geldiği kadar her maçta her idmanda en iyimi vermeye çalışıyorum. Burada 5. yılımı geçiyorum ve özellikle bu sene daha fazla sorumluluk almaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Takımı için elinden gelen mücadeleyi yaptığını aktaran Cardoso, "Burada bulunmaktan çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum. Bu şekilde de devam etmek istiyorum. Kayserispor'da 4 sezon boyunca çok farklı mevkilerde oynadım. Bu sezon da farklı mevkilerde maçlara çıktım. Hocalarımızın isteklerine, rakibimizin oyun anlayışına göre farklı mevkilerde görev alabiliyorum. Tipik bir santrafor gibi değil ama hocamızın da oyun anlayışıyla bazen ileri uçta oynayabiliyorum. Benim için önemli olan takımın başarısı ve takımıma bu başarıda yardım edebilmek. Bunu gerçekleştirebildiğim müddetçe oynadığım pozisyonun çok önemi yok." değerlendirmesinde bulundu.



Bu hafta ligde zorlu bir mücadeleye çıkacaklarına değinen Cardoso, sözlerini şöyle tamamladı:



"Süper Lig'de her maç çok zor. Çok rekabetçi bir ligde mücadele ediyoruz. Trabzonspor da bu ligin önemli takımlarından, çok güçlü bir ekip. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Trabzonspor'a karşı da kazanmak için oynayacağız. Umut ediyorum bu maçta ligdeki ilk galibiyetimizi alacağız."