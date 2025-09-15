İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,304
  • EURO
    48,6011
  • ALTIN
    4840.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Miguel Cardoso, bu sezon 2. kez ağları sarstı
Spor

Miguel Cardoso, bu sezon 2. kez ağları sarstı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da Miguel Cardoso, bu sezonki 2. golünü attı.

IHA15 Eylül 2025 Pazartesi 13:07 - Güncelleme:
Miguel Cardoso, bu sezon 2. kez ağları sarstı
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, ligde ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ligde geride kalan 5 hafta sonunda 3 puana ulaşan sarı-kırmızılı takımda Miguel Cardoso, Göztepe maçında gol sevinci yaşadı. Dün oynanan Göztepe maçında sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan Miguel Cardoso, karşılaşmanın 60. dakikasında Benes'in asistinde topu ağlara gönderdi ve takımına öne geçiren golü kaydetti. Cardoso attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Başarılı futbolcu Miguel Cardoso, geride kalan 5. hafta sonunda 4 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.