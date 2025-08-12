İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Miguel Cardoso'dan Victor Osimhen yorumu! ''Türkleri çılgınlığa sürükledi''

Kayserispor'un Portekizli kanat oyuncusu Miguel Cardoso verdiği röportajda Süper Lig'de yapılan transferler hakkında konuştu. Ödenen paraların çılgınca olduğunu söyleyen Cardoso, 'Türkiye ligi, en iyi Avrupa ligleri arasında değil. Aynı zamanda, ekonomik olarak Suudi Arabistan'la rekabet edebileceğini de sanmıyorum ancak Türkler, çok duygusal bir halk. Ve Osimhen, geçen sezon yaptıklarıyla onları bu çılgınlığa sürükledi.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

12 Ağustos 2025 Salı 09:19
Miguel Cardoso'dan Victor Osimhen yorumu! ''Türkleri çılgınlığa sürükledi''
Kayserispor'un Portekizli kanat oyuncusu Miguel Cardoso, ülkesi basınından A Bola'ya röportaj verdi. Beşiktaş'ın Orkun Kökçü, G.Saray'ın Victor Osimhen için ödediği paraların çılgınca olduğunu belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Şüphesiz ki Türkiye ligi, en iyi Avrupa ligleri arasında değil. Aynı zamanda, ekonomik olarak Suudi Arabistan'la rekabet edebileceğini de sanmıyorum ancak Türkler, çok duygusal bir halk. Futbola deliler. Ve Osimhen, geçen sezon yaptıklarıyla onları bu çılgınlığa sürükledi.

VİCTOR GALATASARAY'IN İKONU

Bence bu kadar çok para harcamak çılgınlık... Ancak Türk futbolu bu kapasiteye sahip ve bunu gösterdi. O açıkça G.Saray'ın ikonu; bunu hissedebiliyorsunuz. Ve kesinlikle Türkiye'ye dönme kararını etkiledi. Yine de bence yaşı ve yeteneği nedeniyle Premier Lig'de, La Liga'da oynayabilecek kapasiteye sahip. Türkler futbola çok tutkulular ve bir oyuncu için çılgınca şeyler yapmaları gerekiyorsa, yaparlar. Başka bir düzeyde, Kökçü için konuşulan miktarlar da çılgınca. Ancak bence tüm bunlar Türk futbolu için çok olumlu. Ligi daha cazip kılıyor" dedi.

TÜRKİYE MÜKEMMEL BİR ÜLKE

Miguel Cardoso, "Son yıllarda Mourinho, Gedson Fernandes, Joao Mario ve Rafa gibi isimler Türkiye'ye geldi. Bu Portekizlilerin Türk futboluna gelişi nasıl karşılandı?" sorusuna ise "Türk futbolu bizi her zaman cazip bir pazar olarak gördü. Portekizli oyuncular oldukça yetenekli ve güçlü bir uyum yeteneğine sahipler. Ve bir ülke olarak Türkiye, yaşamak için mükemmel bir yer; bizi çok sıcak karşılıyor. Ve elbette, José Mourinho'nun takıma katılması bu gücü daha da artırıyor. Tüm oyuncular bu lige gelmek istiyor" cevabını verdi.

