Miguel Crespo: Fenerbahçe Türk futboluna yeniden hakim olacak

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, O'Jogo'ya açıklamalarda bulundu.

Crespo, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan vatandaşı Jose Mourinho ile ilgili de yorumda bulundu.

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili konuşan Crespo, "Tarihin en büyük antrenörlerinden biri olan Mourinho'nun gelişini büyük bir heyecanla takip ettim. Hem Mourinho hem de Fenerbahçe taraftarları çok hırslı, mükemmel bir birliktelik olacak. Fenerbahçe'nin Türk futboluna yeniden hakim olacağına yürekten inanıyorum. Burası çok büyük bir kulüp ve artık Mourinho'nun gelişiyle her şeyin yoluna girdiğini düşünüyorum." dedi.

İspanya'ya kiralık olarak transfer olmasıyla ilgili de yorum yapan yıldız isim, "La Liga'da farklı hedeflerle farklı bir gerçekliği tanımak, zenginleştirici bir deneyimdi. Rayo'yu temsil etme ve çocukluk hayalim olan İspanyol ligini deneyimleme fırsatı için ancak minnettar olabilirim. Bu fırsattan yararlanarak herkesin bana gösterdiği sevgiye teşekkür etmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Son olarak gelecek sezona dair konuşan Crespo, 'Beni tanıyan herkes her gün ne kadar çok çalıştığımı bilir. Kariyerimin bu aşamasında kendimi çok daha olgun ve özgüvenli hissediyorum, harika bir yıl geçirmeye hazırım.' sözlerini sarf etti.