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Spor

Miguel Crespo'dan Pereira'ya teşekkür

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Miguel Crespo, açıklamalarda bulundu. Vitor Pereira'ya teşekkür eden Crespo, 'Bu aileye yardım etmek istiyorum.' dedi.

23 Eylül 2021 Perşembe 20:43 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 20:43
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Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Şüphesiz ki Fenerbahçe çok büyük, tarihi bir kulüp. Dolayısıyla çok mutluyum." dedi.

Vitor Pereira'ya teşekkür eden Portekizli oyuncu, "Pereira'ya bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ederim. Bu aileye yardım etmek istiyorum, kendisi çok özel bir antrenör." diye konuştu.

Rekabete hazır olduğunu söyleyen Crespo, "Böyle bir takımın parçası olduğum için gururluyum. Bu oyuncularla rekabet etmek bile benim için gurur. Zamanı geldiğinde gerekeni yapmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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