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Spor

Miguel Crespo'ya Fulham kancası!

Fenerbahçe'den Genoa'ya transfer olması beklenen Miguel Crespo için yeni bir talip çıktı. Fulham'ın, Joao Palhinha'nın Bayern Münih'e transferine bağlı olarak Crespo'yu kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 22:43 - Güncelleme:
Miguel Crespo'ya Fulham kancası!
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Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve Genoa'ya transfer olması beklenen Miguel Crespo için yeni bir iddia ortaya atıldı.

FULHAM KADROSUNA KATABİLİR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fulham'ın Crespo'yu kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

Bayern Münih'in Fulham'dan Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha ile ilgilendiği öne sürüldü.

İngiliz ekibinin transferinin bitimine kısa bir süre kala böyle bir ayrılığa izin vermeyeceği kaydedildi.

Ancak Fulham'ın Palhinha yerine hemen bir oyuncu bulması durumunda 28 yaşındaki futbolcu için Bayern Münih ile görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.

PALHINHA YERİNE CRESPO

Fulham'ın Palhinha ile yollarını ayırması durumunda Fenerbahçe'nin göndermek istediği Miguel Crespo'yu kadrosuna katabileceği iddia edildi.

Crespo'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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