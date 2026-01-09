İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2026 Cuma / 21 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1429
  • EURO
    50,2645
  • ALTIN
    6235.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Miguel Mendez: Oyuncularımızla gurur duyuyorum
Spor

Miguel Mendez: Oyuncularımızla gurur duyuyorum

Fenerbahçe Opet'te başantrenör Miguel Mendez ve oyuncu Sevgi Uzun, Çimsa ÇBK Mersin galibiyetinin ardından maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA9 Ocak 2026 Cuma 21:36 - Güncelleme:
Miguel Mendez: Oyuncularımızla gurur duyuyorum
ABONE OL

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66 yenerek finale kalan Fenerbahçe Opet'in başantrenörü Miguel Mendez, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Maçın ardından AA muhabirine konuşan Mendez, Çimsa ÇBK Mersin'in de hak ederek Denizli'ye geldiğini belirterek, "Bize karşı da özellikle birinci derece çok iyi maç çıkardılar. Oyuncularımızla da gurur duyuyorum. Fenerbahçe olarak da kazanmak için buradayız. Sonuçtan da memnunum. Takımla uğraşıyorum ve onların en iyi olması için zaten emek harcıyorum. Fark etmiyor. Hangi takım gelirse ona göre savaşacağız, mücadele edeceğiz." dedi.

Fenerbahçeli oyuncu Sevgi Uzun ise maçın kendileri için güzel geçtiğini vurgulayarak, "Bence izlemek anlamında da çok keyifli bir maç oldu. İlk yarıya geride girdik. Bizim için mental olarak üçüncü periyoda iyi başlamak çok önemliydi. Galibiyet için tabii ki mutluyuz. Bir yarı final ama önümüzde bir final var. Kupayı inşallah evimize geri götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe Opet
  • Miguel Mendez
  • Sevgi Uzun

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.