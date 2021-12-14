Miha Zajc: 3 korkunç hata yaptık

14 Aralık 2021 Salı 00:01 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 00:01

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılırken maç sonu Miha Zajc sonucu değerlendirdi.

Zajc, açıklamasında "Yeterli olmadı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. İyi oynadığımız bölümler vardı. 3 korkunç hata yaptık. Bunları yapmamış olmalıydık. Daha iyisini sergilememiz gerekiyor. Gol fırsatlarını daha iyi değerlendirmeliyiz. Hayal kırıklığı içindeyiz. Üzgünüz ve gerginiz." ifadelerini kullandı.