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Spor

Miha Zajc: 3 korkunç hata yaptık

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de Miha Zajc, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Aralık 2021 Salı 00:01 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 00:01
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılırken maç sonu Miha Zajc sonucu değerlendirdi.

Zajc, açıklamasında "Yeterli olmadı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. İyi oynadığımız bölümler vardı. 3 korkunç hata yaptık. Bunları yapmamış olmalıydık. Daha iyisini sergilememiz gerekiyor. Gol fırsatlarını daha iyi değerlendirmeliyiz. Hayal kırıklığı içindeyiz. Üzgünüz ve gerginiz." ifadelerini kullandı.

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