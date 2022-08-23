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Spor

Miha Zajc: 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum

Süper Lig'in 3. haftasında evinde Adana Demirspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe'de Miha Zajc, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Ağustos 2022 Salı 00:52 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin orta sahadaki başarılı isimlerinden Miha Zajc, Adana Demirspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Miha Zajc, "Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maç oldu ama bu 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bunun neticesinde şu an lider durumdayız." dedi.

Sloven orta saha, açıklamalarını, "Oyun anlamında zor bir maçtı ama kalitemizi gösterdik. Sonuç olarak galip geldiğimiz için mutluyuz. Maç maç daha iyiye gidiyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Yeni oyuncular var ve bunların adaptasyon süreci oluyor ama bana göre iyi bir maç çıkarttık." sözleriyle tamamladı.

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