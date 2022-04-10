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Spor

Miha Zajc: Baştan sona domine ettik, kontrol tamamen bizdeydi

Süper Lig'in 32. haftasında derbide Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'de Miha Zajc, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2022 Pazar 23:24 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 23:24
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Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Zajc, "Harika bir maç oynadık. Baştan sona domine ettik. Kontrol tamamen bizdeydi. Ayrıca taraftara bir parantez açmalıyım. Gerçekten maç boyunca bizi harika desteklediler. Bunu hep söylüyorduk. Eğer beraber olursak başarılı oluruz. Hem sonuç, hem golüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 8. golünü derbide atan Sloven oyuncu, "Çok iyi bir hisse sahibim. Takım olarak iyiyiz bence. Özgüvenliyiz. Bazen gol atarım, bazen arkadaşım ama netice itibarıyla kazanmamız önemli." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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