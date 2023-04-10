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Spor

Miha Zajc: Bu akşam attığım gol kariyerimin ilk 3 golü arasına girer

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe'nin ikinci golüne imza atan Miha Zajc açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 22:56 - Güncelleme:
Miha Zajc: Bu akşam attığım gol kariyerimin ilk 3 golü arasına girer
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi.

Zajc, "Zor bir maç oldu. İlk yarıda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Karagümrük 1 şut çekti, gol oldu. İkinci yarı çok daha iyiydik. Bu galibiyeti hak ettik. Önemli bir 3 puanı aldık." dedi.

Sloven orta saha oyuncusu, sözlerini, "Kariyerimin ilk üç golü arasına girer bu attığım gol. Önemli bir goldü. Ama daha önemlisi kazanmaktı. Yolumuza devam edeceğiz. Attila Szalai de güzel bir gol attı. Maçtan önce bu golü atacağını söyledim. Sürpriz olmadı." ifadeleriyle tamamladı.

Miha Zajc bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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