Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'ndaki tesislere gelerek takıma katılan Zajc, kamp çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Taraftarların kendilerine her zaman destek verdiğini belirten Zajc, şunları kaydetti:

"Geçen sezon bizim için zorlu bir süreçti. Büyük kulüpler zaman zaman böyle zorluklar yaşayabilirler ama bu süreçleri en iyi atlatanlar da yine büyük kulüpler olur. Taraftarımız her zaman bize destek verdi. Fenerbahçe, bu tür zorlu süreçleri nasıl geçeceğini bilen büyük bir kulüp. Şimdi yeni bir sezon başlıyor ve hepimizin ciddi sorumlulukları var. Bunun farkındayız. Hepimizin kendini kanıtlaması için bu sezon bir şans."

Sezon öncesi hazırlıkların önemine dikkati çeken Zajc, "Hedeflerimize ulaşmak için kamp süreci bizim için oldukça önemli. Teknik direktörümüz Ersun Yanal yönetiminde, sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu yıl camia ve taraftarlarımız için sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak." ifadelerini kullandı.