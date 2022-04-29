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Spor

Miha Zajc: Fenerbahçe'de en iyi yılımı geçiriyorum

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde evinde Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Fenerbahçe'de Miha Zajc, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2022 Cuma 23:13 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Miha Zajc, Gaziantep FK galibiyeti sonrası konuştu.

Miha Zajc yaptığı açıklamada, "Maça iyi başladık. İlk yarıda iki gol daha fazla atabilirdik. Penaltı golüyle biraz sıkıntıya düştük diyebiliriz. Fenerbahçe'de en iyi yılımı geçiriyorum. Keyif alıyorum. Çok sıkı çalışıyorum, bunun sonucunu alıyorum. Bunun için mutluyum. Golümden daha önemlisi kazanmamızdı." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Kaliteli bir takımız, herkes oynadığında en iyisini yapıyor. Migüuel Crespo'nun sakatlığı için üzgünüm. Luiz Gustavo çok iyi oynadı ve kalitesini gösterdi." ifadelerini kullandı.

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