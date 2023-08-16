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Spor

Miha Zajc: Fenerbahçe'ye geri dönmemde İsmail Kartal'ın büyük payı var

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcusu Miha Zajc, Maribor ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Miha Zajc, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmasında İsmail Kartal'ın yeniden takımın başına geçmesinin büyük etkisi olduğunu vurguladı.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 22:16 - Güncelleme:
Miha Zajc: Fenerbahçe'ye geri dönmemde İsmail Kartal'ın büyük payı var
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Fenerbahçe'nin Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc, Maribor maçı öncesi verdiği demeçlerde, "Zor bir maç bizi bekliyor. Maribor'un da neler yapabildiğini gördük ilk maçta. İyi hazırlandık. Hem galip gelmek hem de turu geçmek için elimizden gelenin iyisini yapmaya çalışacağız.' dedi.

'EVİME DÖNMEK GÜZEL BİR DUYGU'

Zajc, sözlerine "Evime dönmek çok güzel bir duygu. Maribor'un büyük bir takım olduğunu biliyorum. Bu maç, zor bir maç olacak ama biz de elimizden geldiği kadar iyi hazırlandık. İlk maç sonrası analizlerimizi yaptık. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde devam etti.

Başarılı orta saha oyuncusu, 'Fenerbahçe'ye geri dönmekten dolayı çok mutluyum. İsmail Kartal'ın bunda büyük payı var. İyi bir ilişkimiz var. Bir süredir birbirimizi tanıyoruz. Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum. Umarım birlikte başarılar elde ederiz bu sezon.' diye konuştu.

SLOVENYA'YA DÖNMEK NASIL BİR DUYGU?

Zajc, ülkesine geri dönmekle ilgili gelen soru karşısında, "Slovenya'ya geri dönmek güzel bir his. Farklı bir duygu tanıdığım takımlara karşı oynamak. Umarım onlara karşı iyi bir sonuç alırız" cevabını verdi.

'AİLEM VE ARKADAŞLARIM DESTEKLEMEYE GELECEKLER'

Zajc, son olarak "Hem ailem, hem arkadaşlarım beni desteklemeye gelecekler. Bu yüzden çok mutluyum. Galatasaray-Olimpija maçını izledim. Olimpija'nın iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Maalesef bir sonraki tura adını yazdıramadılar ama Slovenya futbolunu en iyi şekilde temsil ettiler." dedi.

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