Miha Zajc: Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemli

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Miha Zajc, karşılaşmanın ardından konuştu.

Galatasaray maçı öncesi galibiyetin önemine vurgu yapan Zajc, "Maça iyi başladık. Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Golleri atmayı başardık. Milli aradan sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Miha Zajc, karşılaşmanın 76. dakikasında kenara alındı ve yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.