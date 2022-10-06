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Spor

Miha Zajc için ayaklandılar! Fenerbahçe'de ortalık yıkıldı

Miha Zajc, Fenerbahçe'nin AEK Larnaca ile karşılaştığı maçta da ilk 11'de yer almadı. Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar Miha Zajc'a şans verilmemesine tepki gösterdi. İşte detaylar...

6 Ekim 2022 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Miha Zajc için ayaklandılar! Fenerbahçe'de ortalık yıkıldı
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Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçında teknik direktör Jorge Jesus, ilk 11'de Miha Zajc'a yer vermedi. Portekizli teknik adamın Miha Zajc kararı sarı-lacivertli taraftarların eleştiri konusu oldu.

MIHA ZAJC YİNE YOK

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun üçüncü maçında evinde AEK Larnaca'yı konuk etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un 11'i dikkat çekti. İlk 11'de uzun süredir şans bulamayan Miha Zajc'a bu maçta da şans verilmedi.

TARAFTARLARDAN MIHA ZAJC İSYANI

Miha Zajc için Fenerbahçeli binlerce taraftar sosyal medyada harekete geçti. Taraftarlar karşılaşmada forma şansı verilmeyen Miha Zajc için teknik direktör Jorge Jesus'u eleştirdi ve Slovenyalı oyuncunun oyuna alınması için binlerce paylaşımda bulundu.

MIHA ZAJC'IN PERFORMANSI

Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maçın 4'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Slovenyalı orta saha oyuncusu, 364 dakika sahada kalırken 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

İşte Miha Zajc paylaşımlarından bazıları:

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