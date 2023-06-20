Miha Zajc için İtalyanlar sıraya girdi

Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar mevcut oyuncuların durumu da belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren oyunculardan Miha Zajc için İtalyan kulüpleri sıraya girdi.

Kanarya'da özellikle sezonun ikinci yarısında çok iyi bir performans gösteren Zajc'ı, daha önce forma giydiği ve yeniden Serie A'ya çıkan Genoa ile birlikte, Merih Demiral'in takımı Atalanta'nın istediği bilgisine ulaşıldı.

Fenerbahçe'nin Zajc ile yeni sözleşme için tekrardan bir araya geleceği öğrenildi.

Sloven oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 resmi karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.