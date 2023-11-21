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Spor

Miha Zajc için yolun sonu! İsmail Kartal da yeter dedi

İsmail Kartal'ın isteği üzerine sezon başında sözleşmesi yenilenen Miha Zajc, performansıyla sınıfta kaldı. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta sahaya gelecek her türlü teklifi değerlendireceği belirtildi.

Sabah21 Kasım 2023 Salı 14:47 - Güncelleme:
Miha Zajc için yolun sonu! İsmail Kartal da yeter dedi
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon mart ayında çapraz bağ yırtığından sakatlanan Lincoln'ün 2 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncunun geri dönüşü en çok İsmail Kartal'ı sevindirirken, Sambacı'nın birçok mevkide oynayabilmesi deneyimli teknik adamın elini rahatlatacak. Jorge Jesus döneminde sol bekte forma giyen Lincoln, kanatlarda ve forvet arkasında da takıma katkı verebilir.

YA KİRALIK YA SATILIK GİDECEK

Özellikle Szymanski'nin alternatifsiz olması teknik heyeti zora sokarken, Lincoln bu alanda da şans bulacak. Lisansı dondurulan Brezilyalı oyuncu, 14 yabancı kuralından dolayı kadroya hemen yazılamayacak. Sezon başında uzun uğraşlar sonrası sözleşmesini uzatan Miha Zajc, Fenerbahçe ile yol ayrımına geldi.

MIHA ZAJC, İTALYA YOLCUSU

Yönetim, devre arasında Zajc'ı kiralık ya da bonservisi ile elden çıkarıp yerine 25 yaşındaki Lincoln'ü kadroya dahil etmek için hazırlanıyor. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında oynadığı kötü futbolun ardından gözden çıkarılan Sloven yıldıza yeniden İtalya yolları gözüktü. Serie A ekibi Empoli, Zajc'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Çizme ekibinin 2019'da 3.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye sattığı yıldız futbolcuyu bu kez kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

KARTAL BİLE SIRT ÇEVİRDİ

Bu sezon 12 maçta 748 dakika sahada kalan ve 2 gol atan Zajc düşük performansıyla, kendisine büyük destek veren İsmail Kartal'ın bile tepkisini çekmişti. Ağustos ayında 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcunun ayrılığa ve Empoli'nin teklifine nasıl yaklaşacağı merak ediliyor.

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