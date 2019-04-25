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Miha Zajc kriz çıkarttı! 'Neden yedek kalıyorum?'

Son 3 maçta 29 dakika forma giyebilen Miha Zajc, idari menajer Volkan Ballı'ya 'Niye oynamıyorum?' diye dert yandı.

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Devre arasında scout tavsiyesi ve büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Miha Zajc formayı unuttu...

Son 3 maçta sadece 29 dakika sahada kalabilen Sloven yıldız bu durum sonrası isyan bayrağını açtı. İdari menajer Volkan Ballı ile görüşme yapan Zajc'ın "İdmanlarda çok iyi çalışıyorum. Neden bana şans verilmiyor?" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulübe oynamak için geldiğini belirten 24 yaşındaki Sloven futbolcu, "Böyle devam ederse ayrılmayı düşünürüm" dediği öne sürüldü. Ligde son 3 maçta yedek soyunan Miha Zajc, "Neden yedek kaldığımı anlamıyorum açıkçası. Oynadığım maçlarda iyi performans sergilediğimi ve bu takımda yerim olduğunu gösterdiğimi düşünüyorum. Niye yedek kaldığım konusu hocamıza yöneltmemiz gerekiyor. Belki hocamız görüntüden memnun değil belki onu tatmin edemiyorumdur ama bu kulüp için bu taraftarlar için her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bazen oynamadığım zaman mutsuzluklar kesinlikle yaşıyorum ama takım arkadaşlarıma saygı duyuyorum kendime saklıyorum üzüntümü. Ben her zaman F.Bahçe için her şeyimi ortaya koyacağım. Ben bu kulübe oynamaya geldim, Empoli'de sürekli forma giyen bir futbolcuydum. Böyle devam ederse ayrılmayı düşünebilirim" dedi.

Kulislerdeki iddialara göre ise Yanal genç yıldızın transferini hiç istemedi. Ancak scout ekibi ve Comolli'nin baskıları sonrası 'evet' demek zorunda kaldı. Ve bu yüzden Zajc'a soğuk bakıyor.

(Takvim)

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