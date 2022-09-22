Miha Zajc: ''Neden oynamadığımı ben de bilmiyorum''

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Takımı sezon başında dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, oynadığı futbolla taraftarını mest ediyor.

Elindeki geniş rotasyonu iyi değerlendiren Portekizli teknik adam, süre verdiği tüm oyunculardan neredeyse maksimum katkı almayı başardı.

Kanarya'da süresi azalan oyuncular da olurken, bunlardan biri geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Miha Zajc oldu.

Geçtiğimiz sezon sergilediği skorer performansla takımın öne çıkan isimlerinden olan Sloven futbolcu, Jesus'un gelişiyle birlikte kesik yedi.

Bu sezon çıktığı 7 maçta 364 dakika süre alan Zajc, Slovenya Milli Takımı'nda açıklamalarda bulundu.

"OYNAMADIĞIM İÇİN ŞAŞKINIM"

Zajc, Slovenya basınının "Neden oynamıyorsun?" sorusuna "Neden oynamıyorum ben de bilmiyorum. Oynayamadığım için ben de şaşkınım.

Çünkü daha önce düzenli olarak ilk 11'de oynuyordum.

Umarım milli takım arasının ardından bu durum değişir. Biraz dinlenmiş olmak bana da iyi gelebilir" yanıtını verdi.

Zajc, Slovenya'nın Norveç ile oynayacağı maçı takım arkadaşı Joshua King ile konuştuklarını söyleyerek, "Uzun uzun bu maçı konuştuk.

Norveç bizim nasıl bir takım olduğumuzu bilmiyor.

Joshua'ya Oslo'da bizi tanıyacaklarını söyledim" diyerek gülüşmelere neden oldu.

Miha Zajc, bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Sloven futbolcu, geçtiğimiz sezon 41 maçta görev almış ve 9 gol-2 asistlik bir performans sergilemişti.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.