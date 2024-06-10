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Spor

Miha Zajc, Slovenya kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin yıldızı Miha Zajc, Slovenya'nın 26 kişilik EURO 2024 kadrosundan çıkartıldı.

10 Haziran 2024 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
Miha Zajc, Slovenya kadrosundan çıkarıldı
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EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala Slovenya, 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc kendisine yer bulamadı.

İşte Slovenya'nın EURO 2024 kadrosu:

Jan Oblak, Vid Belec, Igor Vekic, Zan Karnicnik, Jure Balkovec, Miha Blazic, Jon Gorenc Stankovic, Jaka Bijol, Erik Janza, Petar Stojanovic, Vanja Drkusic, David Brekalo, Benjamin Verbic, Sandi Lovric, Timi Elsnik, Jasmin Kurtic, Tomi Horvat, Adam Gnezda Cerin, Nino Zugelj, Adrian Zeljkovic, Josip Ilicic, Andraz Sporar, Benjamin Sesko, Jan Mlakar, Zan Vipotnik, Zan Celar.

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