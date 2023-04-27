İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2023 Perşembe / 7 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4334
  • EURO
    21,4927
  • ALTIN
    1248.55
  • BIST100
    4822.06
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Miha Zajc, sözleşme için şart koştu
Spor

Miha Zajc, sözleşme için şart koştu

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, sözleşme yenilemek için yönetime şart koştu. İşte detaylar...

Sabah27 Nisan 2023 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
Miha Zajc, sözleşme için şart koştu
ABONE OL

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

Sezon sonunda sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc, ilk 11 garantisi verilmesi halinde sözleşme yenileyecek.

Sakatlığını atlatan Sloven oyuncu, Sivasspor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli orta saha sözleşme hakkındaki kararını yönetime henüz iletmedi.

"DÜZENLİ 11'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçeli yetkililere "Düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istiyorum" dedi.

Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 4 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.