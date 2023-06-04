Miha Zajc'a bir talip de Rusya'dan

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre, Rusya Ligi takımlarından Zenit'in, Sloven orta saha Miha Zajc ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Zajc ile sözleşmesi bitecek olmasına rağmen yeni kontrat yapmamıştı. Zajc'ı bazı İtalyan kulüplerinin de istediği biliniyor.

Sloven futbolcunun durumu önümüzdeki 2 hafta içinde kesinlik kazanacak.

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 32 resmi maçta forma giydi ve bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Slovenyalı oyuncu, 5 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.