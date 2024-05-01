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Spor

Miha Zajc'a çifte talip!

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc'a hem İngiltere'den hem de ülkesi Slovenya'dan talip çıktı.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
Miha Zajc'a çifte talip!
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Miha Zajc'ın taliplileri her geçen gün artıyor.

29 yaşındaki Sloven orta saha için Hull City'nin ısrarından vazgeçmediği ifade edildi. Tecrübeli oyuncu sezon başında da İngiliz ekibi tarafından istenmiş ancak Fenerbahçe'de kalmak istediği için bu transfer gerçekleşmemişti.

Hull City ile birlikte ülkesinden Sloven ekibi Maribor'un da kadrosuna katmayı düşündüğü belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de 20 maçta forma giyerken, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

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