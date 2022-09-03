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Spor

Miha Zajc'a imzayı attırıyorlar! Harekete geçtiler...

Miha Zajc için Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesinin son yılına girecek olan Miha Zajc ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. İşte detaylar...

Star Gazetesi3 Eylül 2022 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
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İç transferde de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den Miha Zajc için harekete geçildi. Sarı-lacivertli yönetim sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Miha Zajc'a yeni sözleşme imzalatmayı planlıyor.

MIHA ZAJC, PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLUYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yükselişe geçen Miha Zajc, başarılı performansını sürdürüyor. Bu sezon da teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçemediği isimlerden biri olan Miha Zajc, performansıyla alkış topluyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Bu yaz adı birçok takımla gündeme gelen Miha Zajc'ın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor. Ancak Sloven oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.

YÖNETİM, MIHA ZAJC İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına giren Miha Zajc için harekete geçildi. Yönetimin 28 yaşındaki Sloven oyuncu ile yeni sözleşme imzalamayı planladığı ve girişimlerine başladığı öğrenildi.

Star Gazetesi

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