Miha Zajc'a imzayı attırıyorlar! Harekete geçtiler...

İç transferde de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den Miha Zajc için harekete geçildi. Sarı-lacivertli yönetim sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Miha Zajc'a yeni sözleşme imzalatmayı planlıyor.

MIHA ZAJC, PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLUYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yükselişe geçen Miha Zajc, başarılı performansını sürdürüyor. Bu sezon da teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçemediği isimlerden biri olan Miha Zajc, performansıyla alkış topluyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Bu yaz adı birçok takımla gündeme gelen Miha Zajc'ın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor. Ancak Sloven oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.

YÖNETİM, MIHA ZAJC İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına giren Miha Zajc için harekete geçildi. Yönetimin 28 yaşındaki Sloven oyuncu ile yeni sözleşme imzalamayı planladığı ve girişimlerine başladığı öğrenildi.