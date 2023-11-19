İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2023 Pazar / 7 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,397
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Miha Zajc'a yeniden İtalya yolu gözüktü!
Spor

Miha Zajc'a yeniden İtalya yolu gözüktü!

Sezon başında sözleşme yenileyen ancak oynadığı kötü futbol ile gözden düşen Miha Zajc için İtalya yolu gözüktü. Sloven oyuncuyu eski takımı Empoli kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Takvim19 Kasım 2023 Pazar 11:01 - Güncelleme:
Miha Zajc'a yeniden İtalya yolu gözüktü!
ABONE OL

Sezon başında uzun uğraşlar sonrası sözleşmesini uzatan Miha Zajc, Fenerbahçe ile yol ayrımına geldi. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında oynadığı kötü futbolun ardından gözden çıkarılan Sloven yıldıza yeniden İtalya yolları gözüktü.

3.5 MİLYON EURO'YA SATTI

Alınan bilgilere göre; Serie A ekibi Empoli, Zajc'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Çizme ekibinin 2019'da 3.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye sattığı yıldız futbolcuyu bu kez kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

KARTAL BİLE SIRT ÇEVİRDİ

Bu sezon 12 maçta 748 dakika sahada kalan ve 2 gol atan Zajc düşük performansıyla, kendisine büyük destek veren İsmail Kartal'ın bile tepkisini çekmişti. Ağustos ayında 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcunun ayrılığa ve Empoli'nin teklifine nasıl yaklaşacağı merak ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.