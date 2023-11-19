Miha Zajc'a yeniden İtalya yolu gözüktü!

Sezon başında uzun uğraşlar sonrası sözleşmesini uzatan Miha Zajc, Fenerbahçe ile yol ayrımına geldi. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında oynadığı kötü futbolun ardından gözden çıkarılan Sloven yıldıza yeniden İtalya yolları gözüktü.

3.5 MİLYON EURO'YA SATTI

Alınan bilgilere göre; Serie A ekibi Empoli, Zajc'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Çizme ekibinin 2019'da 3.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye sattığı yıldız futbolcuyu bu kez kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

KARTAL BİLE SIRT ÇEVİRDİ

Bu sezon 12 maçta 748 dakika sahada kalan ve 2 gol atan Zajc düşük performansıyla, kendisine büyük destek veren İsmail Kartal'ın bile tepkisini çekmişti. Ağustos ayında 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcunun ayrılığa ve Empoli'nin teklifine nasıl yaklaşacağı merak ediliyor.