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Spor

Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen başarılı futbolcu Miha Zajc'tan Başakşehir maçı öncesi sakatlık haberi geldi. Başarılı oyuncunun Başakşehir maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye kötü haber
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Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile kritik bir bir karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takıma, Başakşehir karşılaşması öncesi bir iyi bir kötü haber geldi. MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Miha Zajc, Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sloven futbolcunun son durumu çekilecek MR'ının ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Luan Peres ise geri döndü. Peres, pazartesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

ARDA GÜLER DİNLENDİRİLDİ

Fenerbahçe'de, Başakşehir maçı öncesi pazartesi günü yapılan idmanda Arda Güler yer almadı. Genç futbolcu, dinlendirildiği için takımla antrenmana çıkmadı.

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