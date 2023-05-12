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Spor

Miha Zajc'tan sürpriz çıkış! ''Jesus varsa ben yokum''

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Jorge Jesus'un takımda kalması halinde sarı-lacivertliler ile yola devam etmeyecek.

12 Mayıs 2023 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Miha Zajc'tan sürpriz çıkış! ''Jesus varsa ben yokum''
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Fenerbahçe'de sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Miha Zajc, şok bir karşı teklif ile geldi.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Sloven oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalması halinde F.Bahçe'de yola devam etmek istemiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Yönetim, 600 bin Euro kazanan orta sahaya 1.5 milyon Euro'luk teklif sunarken şu yanıt geldi:

"Ben sürekli oynayıp ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum. Jesus kalacaksa gitmek istiyorum. Jesus ile yollar ayrılacaksa da yeni kontrata sıcak bakıyorum."

SEZON SONU BİR DAHA GÖRÜŞÜLECEK

Bu cevap üzerine Zajc'ın 3 yıllık sözleşme teklifi rafa kaldırılırken sezon sonunda yeniden görüşme kararı alındı.

BU SEZON 9 MAÇTA İLK 11'DE OYNADI

Süper Lig'de 20 maçta forma şansı verilen 28 yaşındaki futbolcu sadece 9 kez ilk 11'de kendine yer buldu. Bu maçların ise ikisinde 90 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ PEŞİNDE İTALYANLAR PUSUDA

Zajc'ın sözleşmesinin bitmesi, başta Beşiktaş olmak üzere birçok takımın da iştahını kabartıyor. Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş, Sloven orta sahayı isterken, İtalya Ligi'nde de Bologna ve Torino, Miha Zajc'ı listesine dahil etti.

Ancak Serie A kulüpleri, F.Bahçe'nin 1.5 milyon Euro'luk teklifinin çok gerisinde.

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