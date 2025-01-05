Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de santrfor. Bu bağlamda gündemdeki isim ise Georges Mikautadze.

Galatasaray'ın Mikautadze için Lyon'a ilk bağlamda 18 milyon euro teklif ettiği ancak Fransız ekibinin bunu geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Telefoot'ta yer alan habere göre Galatasaray, Mikautadze teklifini güncelledi.

Haberde Galatasaray'ın Gürcü forvet için Lyon'a bonuslarla birlikte 21 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi. Galatasaray bonservis teklifinde kulüp tarihinin rekor seviyesine çıksa da Lyon bu teklifi de reddetti.

Lyon, Mikautadze'yi yaz transfer döneminde Metz'den 18.5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 22 maçta boy gösteren 24 yaşındaki forvet, 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.