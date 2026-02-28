Mikautadze LaLiga'da şubat ayının oyuncusu seçildi

Yaz transfer döneminin kapanış günlerinde Lyon ile yollarını ayıran Georges Mikautadze, yeni durağı Villarreal'de kısa sürede dikkat çeken bir uyum süreci geçirdi.

Mikautadze, şubat ayında adeta dikkatleri üzerine çekti. Gürcü forvet, bu süre zarfında çıktığı dört karşılaşmada üç kez fileleri havalandırdı ve bir de asist yaptı.

Şubat ayındaki etkileyici performansının ardından Mikautadze, La Liga tarafından resmi olarak ayın oyuncusu seçildi. La Liga'nın yayımladığı açıklamada, Mikautadze'nin Espanyol, Getafe, Levante ve Valencia karşısında sergilediği performansın bu ödülü hak ettiği vurgulandı.