Mikdat Çil'in yeni adresi Balıkesirspor oldu

Kocaelispor, alt yapıdan yetiştirdiği bir futbolcusunu daha profesyonel yapıp başka bir takıma kiraladı. Daha önce Umut Can Aslan'ı profesyonel yapıp Manisaspor'a kiralayan yeşil-siyahlılar, bu kez de A takımla uzun süre antrenman yapan ve ilk kez geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında Antalyaspor'a karşı forma şansı da bulan stoper Mikdat Çil'i 5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra 3. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiraladı. U-19 Gelişim Ligi'nin başarılı stoperi Çil, A takımla kupada Sivasspor ve Kırklarelispor'a, ligde de Keçiörengücü ve Iğdır FK maçlarında da forma giydi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada genç oyuncunun transferine ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Altyapımızda forma giyen futbolcumuz Mikdat Çil ile 5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Balıkesirspor Kulübü'ne kiralanmıştır."