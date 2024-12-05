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  • Mike Armstrong'dan Kenan Yıldız'a övgü: Juventus için çok önemli bir oyuncu
Spor

Mike Armstrong'dan Kenan Yıldız'a övgü: Juventus için çok önemli bir oyuncu

Juventus Pazarlama Direktörü Mike Armstrong Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Armstrong milli futbolcu Kenan Yıldız'ı öve öve bitiremedi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 11:19 - Güncelleme:
Mike Armstrong'dan Kenan Yıldız'a övgü: Juventus için çok önemli bir oyuncu
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Juventus Kulübü Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın önemli bir değer olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde AA muhabirine konuşan Mike Armstrong, "Kenan, Juventus için çok önemli bir oyuncu. Kulübümüz onu 10 numaralı formayla onurlandırdı. Bu bizim ona ve potansiyeline verdiğimiz değeri gösteriyor." dedi.

Kenan için uzun vadeli planları olduğunu vurgulayan Armstrong, "Onun gelişimine mümkün olduğunca destek vermeye devam ediyoruz. Çok genç olduğu için üstünde fazla baskı da yaratmak istemiyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu. Gelecekte kulübe daha da uyum sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRK TARAFLARDAN GELEN ETKİLEŞİMLER ÇOK HOŞUMUZA GİDİYOR"

Mike Armstrong, Türk futbolseverlerin Juventus'u yakından takip ettiklerini aktardı.

Kulüp olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımları Türk taraftarlardan büyük ilgi gördüğünü kaydeden Armstrong, "Türk taraflardan gelen sosyal medya etkileşimleri çok hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da forma giydiği 14 maçta 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta ise 1 kez gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki futbolcu, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen "Golden Boy Web" ödülünü almıştı.

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