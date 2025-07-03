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Spor

Mike Brown, New York Knicks'in başına geçmeye hazırlanıyor

NBA ekibi New York Knicks, 55 yaşındaki Mike Brown'ı takımın yeni başantrenör olarak göreve getirmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 13:00 - Güncelleme:
Mike Brown, New York Knicks'in başına geçmeye hazırlanıyor
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New York Knicks, tecrübeli çalıştırıcı Mike Brown'ı yeni başantrenör olarak göreve getirmeye hazırlanıyor.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, anlaşma büyük ölçüde tamamlandı.

İki kez "Yılın Koçu" seçilen Brown, son olarak Sacramento Kings'in başantrenörlüğünü yapıyordu. 2024-25 sezonunun 31. maçında görevine son verilen Brown, Kings'teki ilk yılında 48 galibiyetle takımını 2006'dan bu yana ilk kez playoff'a taşımış ve NBA tarihinin en uzun süren playoff hasretlerinden birini sona erdirmişti.

55 yaşındaki Brown daha önce Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers'ın da başantrenörlüğünü yaptı. 2006-07 sezonunda Cavaliers'ı NBA Finalleri'ne taşımıştı. Yardımcı antrenör olarak ise dört NBA şampiyonluğu yaşadı: 2000 yılında San Antonio Spurs'te Gregg Popovich'in ekibinde, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında ise Golden State Warriors'ta Steve Kerr'in yardımcısı olarak.

Kariyerinde 11 sezon başantrenörlük yapan Brown, normal sezonda 454 galibiyet – 304 mağlubiyetlik bir dereceye sahipken, playoff'larda 50 galibiyet – 40 mağlubiyetle dikkat çekiyor.

Brown, görevden alınan Tom Thibodeau'nun yerine geçecek. Thibodeau, Knicks'i 2000 yılından sonra ilk kez Doğu Konferansı finallerine taşımasına rağmen Indiana Pacers'a elenilmesinin ardından kovulmuştu.

Knicks yönetimi, yeni başantrenör belirleme sürecinde çeşitli takımlardan izin alamadı. Houston Rockets'tan Ime Udoka, Chicago Bulls'tan Billy Donovan, Minnesota Timberwolves'tan Chris Finch, Atlanta Hawks'tan Quin Snyder ve Dallas Mavericks'in eski oyuncusu Jason Kidd için yapılan görüşme talepleri reddedildi. Bu süreçte Knicks'in odağını Mike Brown ve Memphis Grizzlies'in eski koçu Taylor Jenkins'e yönelttiği bildirildi.

  • New York Knicks
  • Mike Brown
  • başantrenör

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