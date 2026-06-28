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Spor

Mike Davis, Safiport Erokspor'da

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Safiport Erokspor 30 yaşındaki deneyimli oyun kurucu Mike Davis'i transfer etti.

AA28 Haziran 2026 Pazar 12:26 - Güncelleme:
Mike Davis, Safiport Erokspor'da
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Safiport Erokspor, ABD'li oyun kurucu şutör Mike Davis'i kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Hoş geldin, Mike Davis Jr. Formamız altında mücadele edecek olan Mike Davis Jr'a ailemize 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bir dönem Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de de oynayan 30 yaşındaki basketbolcu, son olarak Fransız takımı Strasbourg'da forma giydi.

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