Spor

Mike James'ten en iyi kadro seçimine gönderme

Normal Sezonun en iyi ve ikinci 5'ine seçilememesinin ardından AS Monaco'nun yıldız oyuncusu Mike James sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 10:22
Mike James'ten en iyi kadro seçimine gönderme
AS Monaco'nun yıldız oyuncusu Mike James, normal sezonun "En İyi EuroLeague Kadroları" (All-EuroLeague) dışında kalmasına, NBA efsanesi Isiah Thomas'ın ikonik bir memei ile göndermeli bir tepki verdi.

James, takımı Monaco'nun Barcelona karşısında aldığı Play-In galibiyetiyle son playoff biletini kapmasının hemen ardından sosyal medyada sessizliğini bozdu. 35 yaşındaki eski EuroLeague MVP'si, 1992 efsanevi "Rüya Takım" (Dream Team) kadrosuna alınmayan Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas'ın meşhur "Kriterleri karşılamıştım" dediği videoyu paylaşarak duruma sitem etti.

Yıldız oyuncu, bireysel olarak oldukça başarılı bir sezonu geride bırakmasına rağmen EuroLeague'de normal sezonun en iyi takımları listesine giremedi. Mike James bu sezon EuroLeague'de 16.6 sayı, 3.4 ribaund ve 6.5 asistlik katkı sağladı

Açıklanan listelerde EuroLeague'nin en iyi iki takımı şöyle şekillendi:

EuroLeague En İyi Birinci Takımı:

Sasha Vezenkov

Nikola Milutinov

Elijah Bryant

Sylvain Francisco

Jean Montero

EuroLeague En İyi İkinci Takımı:

Wade Baldwin

Tyler Dorsey

Talen Horton-Tucker

Kendrick Nunn

Walter Tavares

