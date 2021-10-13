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Spor

Mike Maignan'dan Milan'a kötü haber

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın kalecisi Mike Maignan, geçirdiği operasyonun ardından 10 hafta sahalardan uzak kalacak.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 20:33 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:33
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın kalecisi Mike Maignan'ın geçirdiği operasyon sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Fransız file bekçisinin sol bileğinin artroskopik muayenesinde bir bağda yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Maignan'ın başarılı bir operasyon geçirdiği ve yapılan müdahaleyle skafoid kemiğine vida takıldığı bildirildi.

Fransız file bekçisinin, operasyon sonrasında 6 hafta boyunca dinleneceği ve yeşil sahalardan toplamda 10 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

Milan, Maignan'ı bu sezon başında Fransa'nın Lille takımından transfer etmişti.

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