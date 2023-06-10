Mike Malone: Güzel bir galibiyet aldık fakat zafere ulaşmışız gibi sevinemeyiz

Denver Nuggets koçu Mike Malone, tarihinin ilk şampiyonluğuna bir galibiyet uzakta olan Nuggets ekibinin alçakgönüllü duruşunu sürdürmesi gerektiğini hatırlattı.

Malone, ekibinin Miami Heat'e karşı oynadığı NBA Finallerinin 4. maçındaki büyük galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında, 3-1 önde olan takımın henüz hiçbir şey yapmadığı mesajını yineledi:

"Şunu anlamamız lazım ki, henüz hiçbir şey başarmış değiliz. Adamlara ilk söylediğim şey buydu, 'Kutlama falan yapmayacağız' demiştim. Güzel bir galibiyet aldık, işimizi yaptık fakat zafere ulaşmışız gibi sevinemeyiz.

Eve gidip televizyonda, radyoda veya gazetelerde ne kadar harika bir takım olduğumuzu söyleyenlere kulak asmamamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü henüz hiçbir şey başarmadık.

Dünya şampiyonu olmamız için bir maç daha kazanmamız gerekiyor ve bu süreci periyod periyod değerlendireceğiz. Kimliğimize sadık kalırsak, şansımızı oldukça artırmış oluruz."

Serinin 4. maçında Denver, ana çekirdeği skor üretme konusunda sorun yaşamayınca maça ağırlığını koymayı başarmıştı. Aaron Gordon 27 sayı ile takımın en skoreri olurken, Nikola Jokic 23-12'lik bir double-double ortaya koymuş ve Jamal Murray oynadığı 42 dakikada hiç top kaybı yapmayarak 15 sayı ve 12 asist kaydetmişti. Bruce Brown ise benchten 21 sayıyla büyük bir katkı sunmuştu.