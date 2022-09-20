İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2022 Salı / 24 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3169
  • EURO
    18,2945
  • ALTIN
    979.694
  • BIST100
    3277.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mike Tyson hastalığını açıkladı: Konuşamıyorum bile
Spor

Mike Tyson hastalığını açıkladı: Konuşamıyorum bile

Eski ünlü boksörlerden Mike Tyson, tekerlekli sandalyede görüntülenmesinin ardından hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2022 Salı 18:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Geçtiğimiz ay Miami'deki bir havalimanında tekerlekli sandalyede görüntülenmesinin ardından sağlığıyla ilgili tartışmalar artan Mike Tyson bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Tyson, "Siyatik hastasıyım. Ağrılarım arttığında konuşamıyorum bile." ifadelerini kullandı. Siyatik dışında başka bir hastalığı bulunmadığını belirten efsane boksör, "Tanrı'ya şükür tek hastalığım bu. Şimdi iyiyim." dedi.

SİYATİK NEDİR?

"Siyatik" insan vücudundaki en kalın sinirin adıdır. Bu sinir kalça arkasından bacağın arka yüzü boyunca seyrederek diz üstü seviyede iki ana kola ayrılır ve ayağa kadar ulaşır. Fakat bir hastalığı ifade etmek için toplumda yaygın olarak kullanılan "siyatik" kelimesi ile bu sinirin vücutta çeşitli yerlerde sıkışmasıyla ortaya çıkabilen ve özellikle bacakta ağrı, kuvvet kaybı, kasılma, uyuşma, karıncalanma gibi şikayetlerle kendini gösteren bir rahatsızlık kastedilmektedir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.