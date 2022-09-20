Mike Tyson hastalığını açıkladı: Konuşamıyorum bile

Geçtiğimiz ay Miami'deki bir havalimanında tekerlekli sandalyede görüntülenmesinin ardından sağlığıyla ilgili tartışmalar artan Mike Tyson bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Tyson, "Siyatik hastasıyım. Ağrılarım arttığında konuşamıyorum bile." ifadelerini kullandı. Siyatik dışında başka bir hastalığı bulunmadığını belirten efsane boksör, "Tanrı'ya şükür tek hastalığım bu. Şimdi iyiyim." dedi.

SİYATİK NEDİR?

"Siyatik" insan vücudundaki en kalın sinirin adıdır. Bu sinir kalça arkasından bacağın arka yüzü boyunca seyrederek diz üstü seviyede iki ana kola ayrılır ve ayağa kadar ulaşır. Fakat bir hastalığı ifade etmek için toplumda yaygın olarak kullanılan "siyatik" kelimesi ile bu sinirin vücutta çeşitli yerlerde sıkışmasıyla ortaya çıkabilen ve özellikle bacakta ağrı, kuvvet kaybı, kasılma, uyuşma, karıncalanma gibi şikayetlerle kendini gösteren bir rahatsızlık kastedilmektedir.