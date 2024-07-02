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Spor

Mike Tyson, Milli Takım'a imzalı boks eldiveni gönderdi!

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi. Milli yıldızlar da Tyson'a galibiyet sözü verdi. İşte detaylar...

AA2 Temmuz 2024 Salı 12:08 - Güncelleme:
Mike Tyson, Milli Takım'a imzalı boks eldiveni gönderdi!
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ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi.

Avusturya karşılaşmasında ay-yıldızlı ekibi destekleyen Tyson'ın eldivenlerini, kendisiyle birlikte çeşitli projelerde çalışan iş adamı Vahap Oğuz Arslan, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Arda Güler, Kenan Yıldız ve Uğurcan Çakır da Tyson'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ABD'li boksöre gönderdiği videolu mesajda, "Merhaba Mike, bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı sana gönderiyoruz. Biz de maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi ülkemiz için kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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