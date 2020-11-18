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Spor

Mike Tyson, Roy Jones maçıyla 15 yıl sonra ringlere dönüyor

54 yaşındaki eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan 51 yaşındaki Roy Jones ile yapacağı maçla 15 yıl sonra ringlere geri dönecek.

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:30
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Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile 29 Kasım Pazar günü yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek maç S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

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