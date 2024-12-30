İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2024 Pazartesi / 29 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3078
  • EURO
    36,9575
  • ALTIN
    2972
  • BIST100
    9998.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mike Tyson'dan Jake Paul maçıyla ilgili şaşırtan itiraf: Biraz depresifim
Spor

Mike Tyson'dan Jake Paul maçıyla ilgili şaşırtan itiraf: Biraz depresifim

Jake Paul ile dövüşmek için yıllar sonra ringe çıkan Mike Tyson maçı kaybetmiş ve uzun süre gündemde yer almıştı. Mike Tyson maçı kaybettikten sonra yaşadığı ruh hali ilgili konuştu.

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Mike Tyson'dan Jake Paul maçıyla ilgili şaşırtan itiraf: Biraz depresifim
ABONE OL

Mike Tyson ringlere döndüğü karşılaşmada Jake Paul'a maç puanıyla kaybetmişti. Uzun süre gündemde kalırken Tyson'dan çarpıcı bir itiraf geldi.

Tarihin en çok izlenen spor organizasyonlarından birine sahne olan maçın ardından Tyson, aldığı sonuçla nasıl başa çıktığına dair konuştu.

Fox Sports Radyo'ya konuşan Tyson, "Bu mücadele bizim için çok büyük bir yükselişti. Çok heyecanlıydık, çok mutluyduk." dedi.

Tyson mücadele sonrası boşluğa düştüğünü belirtirken, "Kavga bitti. Vay canına! Biraz depresifim." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı deneyimin büyüklüğünden bahseden efsanevi boksör, "Çocuklarımın beni, yaşımın yarısı kadar yetenekli bir dövüşçüyle, tıklım tıklım dolu Dallas Cowboy stadyumunun önünde 8 raundu bitirirken görmeleri, hiçbir erkeğin istemeye hakkı olmayan bir deneyimdir. Teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.