Mike Tyson'dan Jake Paul maçıyla ilgili şaşırtan itiraf: Biraz depresifim

Mike Tyson ringlere döndüğü karşılaşmada Jake Paul'a maç puanıyla kaybetmişti. Uzun süre gündemde kalırken Tyson'dan çarpıcı bir itiraf geldi.

Tarihin en çok izlenen spor organizasyonlarından birine sahne olan maçın ardından Tyson, aldığı sonuçla nasıl başa çıktığına dair konuştu.

Fox Sports Radyo'ya konuşan Tyson, "Bu mücadele bizim için çok büyük bir yükselişti. Çok heyecanlıydık, çok mutluyduk." dedi.

Tyson mücadele sonrası boşluğa düştüğünü belirtirken, "Kavga bitti. Vay canına! Biraz depresifim." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı deneyimin büyüklüğünden bahseden efsanevi boksör, "Çocuklarımın beni, yaşımın yarısı kadar yetenekli bir dövüşçüyle, tıklım tıklım dolu Dallas Cowboy stadyumunun önünde 8 raundu bitirirken görmeleri, hiçbir erkeğin istemeye hakkı olmayan bir deneyimdir. Teşekkür ederim." şeklinde konuştu.