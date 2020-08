Mike Tyson'un namaz kıldığı video sosyal medyaya damga vurdu

İsveçli boksör Badou Jack, ABD’li efsane boksör Mike Tyson ile beraber namaz kıldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İsveçli boksör Badou Jack, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında gösterilen Mike Tyson ile namaz kıldığı videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. "Kardeşlerimle yan yana dua ediyorum" notunu düşen Jack’in videosu kısa sürede büyük beğeni aldı.

2005 yılında veda ettiği ringlere yeniden dönmeye hazırlanan ve Roy Jones Jr ile karşılaşacak olan 54 yaşındaki Tyson, 1990 yılında girdiği hapishanede Müslüman olmuş ve Malik Abdülaziz ismini almıştı.

Praying side by side with my brothers @MikeTyson & @TeamAbdallah #muslimbrothers #alhamdulillah pic.twitter.com/RpdXCfYWme