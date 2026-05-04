Mikel Arteta: Finale yükselmek için can atıyoruz

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, istedikleri sonucu alıp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek için can attıklarını söyledi.

İspanyol teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında yarın Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesinde Emirates Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

44 yaşındaki çalıştırıcı, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in oynayabilecek durumda olduğunu belirterek, "İkisi de iyi durumda, ikisi de kadroda. Bu harika. Seçeneklere ihtiyacımız var; yarın gerek maçın başından itibaren gerekse sonradan oyuna dahil ederek farklı oyun tarzlarını sergileme kapasitesine sahip olmalıyız. Her ikisinin de geri dönmesi bizim için gerçekten çok iyi haber." diye konuştu.

Yarınki rövanş mücadelesi için sabırsızlandığını aktaran Arteta, "Takım içinde ve taraftarlarımız arasında bu enerjiyi hissediyorum. İşte bu, birlikte yaşamak istediğimiz an. 20 yıl sonra tekrar bu noktaya gelmek için kulüp ve takım olarak çok çalıştık. Yarın istediğimiz sonucu alıp finale yükselmeye can atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arteta, taraftarlara nasıl bir mesaj vermek istediğiyle ilgili soruya, "Bence mesaja gerek yok. Neyin söz konusu olduğuna bir bakın. Bence her şeyi anlatıyor. Bu bir fırsat, bu bir an, bu bir maç. Hadi bunu birlikte yaşayalım ve başaralım." yanıtını verdi.

Heyecanlı olup olmadığı sorusu üzerine Arteta, "Çok heyecanlıyım. O anı yaşamak için duyduğum arzuyu kelimelerle ifade etmek zor. Özellikle de taraftarlarımız bu tür geceleri yaşamak için çok uzun zamandır bekliyorlar." dedi.