İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2049
  • EURO
    52,8971
  • ALTIN
    6558.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mikel Arteta: Finale yükselmek için can atıyoruz
Spor

Mikel Arteta: Finale yükselmek için can atıyoruz

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Atletico Madrid karşısında istedikleri sonucu alıp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek için can attıklarını söyledi.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 22:48 - Güncelleme:
Mikel Arteta: Finale yükselmek için can atıyoruz
ABONE OL

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, istedikleri sonucu alıp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek için can attıklarını söyledi.

İspanyol teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında yarın Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesinde Emirates Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

44 yaşındaki çalıştırıcı, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in oynayabilecek durumda olduğunu belirterek, "İkisi de iyi durumda, ikisi de kadroda. Bu harika. Seçeneklere ihtiyacımız var; yarın gerek maçın başından itibaren gerekse sonradan oyuna dahil ederek farklı oyun tarzlarını sergileme kapasitesine sahip olmalıyız. Her ikisinin de geri dönmesi bizim için gerçekten çok iyi haber." diye konuştu.

Yarınki rövanş mücadelesi için sabırsızlandığını aktaran Arteta, "Takım içinde ve taraftarlarımız arasında bu enerjiyi hissediyorum. İşte bu, birlikte yaşamak istediğimiz an. 20 yıl sonra tekrar bu noktaya gelmek için kulüp ve takım olarak çok çalıştık. Yarın istediğimiz sonucu alıp finale yükselmeye can atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arteta, taraftarlara nasıl bir mesaj vermek istediğiyle ilgili soruya, "Bence mesaja gerek yok. Neyin söz konusu olduğuna bir bakın. Bence her şeyi anlatıyor. Bu bir fırsat, bu bir an, bu bir maç. Hadi bunu birlikte yaşayalım ve başaralım." yanıtını verdi.

Heyecanlı olup olmadığı sorusu üzerine Arteta, "Çok heyecanlıyım. O anı yaşamak için duyduğum arzuyu kelimelerle ifade etmek zor. Özellikle de taraftarlarımız bu tür geceleri yaşamak için çok uzun zamandır bekliyorlar." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.